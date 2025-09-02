夏野菜の定番「オクラ」。一度火を通してから料理に使う方が多いと思いますが、じつは生でも食べられることをご存じでしょうか？今回は農家の娘として旬の野菜レシピを発信しているセリナさんに「生オクラの浅漬け」レシピを教えてもらいました。生ならではのシャキシャキ感はクセになること間違いなし！じつは生で食べられる！オクラの簡単浅漬けオクラはじつは生でも食べられます。加熱したときよりネバネバは控えめですが、シ