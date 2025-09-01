人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。＜2025年9月の予言＞愛情のもつれに気をつけましょう。12星座別に、今月の運勢をアドバイス！●おひつじ座（3／21〜4／19）なにげないできごとやひと言が重要なヒントに。無理に動かずとも、じっくり観察すれば相手の気持ちがわかるはず。違和感を覚えたらスピードをゆるめて。＜lucky＞9日、ハーブティー、ルームシューズ●おうし座（4／20〜5／20）多く