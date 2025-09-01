人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。

＜2025年9月の予言＞

愛情のもつれに気をつけましょう。

12星座別に、今月の運勢をアドバイス！

●おひつじ座（3／21〜4／19）

なにげないできごとやひと言が重要なヒントに。無理に動かずとも、じっくり観察すれば相手の気持ちがわかるはず。違和感を覚えたらスピードをゆるめて。

＜lucky＞

9日、ハーブティー、ルームシューズ

●おうし座（4／20〜5／20）

多くを語らずとも、言葉の選び方をいつもより丁寧にすることで印象が大きく変わるとき。ユーモアや誠意をまぜると、自然と伝わるものがあるはず。

＜lucky＞

11日、パンケーキミックス、花ビン

●ふたご座（5／21〜6／21）

安心させてくれる人や場所の存在にありがたさを感じそう。感謝は言葉で伝えて。部屋の掃除や模様替えをすると暮らしの質が高まり、運気もアップ。

＜lucky＞

14日、だししょうゆ、木の香りのアロマ

●かに座（6／22〜7／22）

収支の確認をすると良い月。もののため込みや予定の入れすぎをやめて、本当に大切なものを見きわめて。キャパオーバーになる前に人に頼ることも大事。

＜lucky＞

15日、ボイスレコーダー、ガイドブック

●しし座（7／23〜8／22）

考え方の違う人に会ったときこそ成長のチャンス。違和感を抱いても避けず、会話のなかで相手のいいところを見つけてみて。新たな視点を教えてくれます。

＜lucky＞

18日、旬の食材、ガラスの小物入れ

●おとめ座（8／23〜9／22）

気持ちが整理できるタイミング。問題が解決していなくても「もういいか」と思えるなら前進。自分から環境を変化させていくと心も軽くなるはず。

＜lucky＞

2日、ポーチの整理、リップクリーム

●てんびん座（9／23〜10／23）

感受性が高まるとき。人の意見に流される前に「自分はどう感じているか」を意識して。小さな心の声が道しるべとなって進むべき方向へ導いてくれます。

＜lucky＞

23日、岩塩、みそ汁用の乾燥具材

●さそり座（10／24〜11／22）

もう機能していないものや人との関係を思いきって手放す勇気を。違う年代の人と話すことで、凝り固まった考え方をゆるめるヒントが見つかるはず。

＜lucky＞

22日、SNSのスタンプ、トースター

●いて座（11／23〜12／21）

地道な努力が評価に結びつく月。数字や実績にこだわるよりも、信頼関係をどう築くかを意識して。見栄をはって背伸びするのはやめるとラクになれます。

＜lucky＞

27日、きちんとした靴、ジッパーつき袋

●やぎ座（12／22〜1／19）

好奇心が強くなり、未知の分野も軽やかに飛び込める月。予想外の展開にも「おもしろそう」と思えるなら、迷わずチャレンジすれば得るものが大きいはず。

＜lucky＞

30日、紅茶缶、外国語習得アプリ

●みずがめ座（1／20〜2／18）

人間関係や感情の整理が進むとき。距離ができた相手にも優しく接して。過去の自分を責めるのをやめたとき、新たな一歩が踏み出せるはずです。

＜lucky＞

6日、ぬか漬けセット、タロット占い

●うお座（2／19〜3／20）

人を支える場面で価値が輝くとき。さりげない気づかいの積み重ねが、いずれ揺るぎない信頼に変化します。ただし無理は禁物。休む時間をしっかりとること。

＜lucky＞

8日、カフェの回数券、保存ビン