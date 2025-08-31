野次を受けて本塁打→ハイタッチの名場面伝説となりつつある神対応の舞台裏が明らかになってきた。ドジャースの大谷翔平投手が宿敵パドレス戦で45号を打った後、野次を飛ばした観客とハイタッチするという行動が話題を集めたが、同僚のムーキー・ベッツ内野手がポッドキャスト番組で、その場面が起きるまでの伏線を語った。問題の場面は、パドレスとの今季最終戦の最終回だった24日（日本時間25日）に起きた。大谷は打席に入る