累計出荷数420万個突破のLovisiaコスメシリーズに『ポケピース』デザインがやってきた。 ”かわいい” が大渋滞のスイーツデザイン＆香りのハンドクリームを手に入れよう。☆デザインも香りも甘々のハンドクリームをチェック！（写真3点）＞＞＞「Lovisia（ラヴィジア）」は、世代を超えて愛される人気キャラクターの大人かわいいコスメを展開するギフトコスメブランド。このたび新作アイテムとして、『ポケピース』デザインのハン