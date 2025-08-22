【ポケピース】スイーツな香りとかわいいデザインのハンドクリームで保湿ばっちり♪
累計出荷数420万個突破のLovisiaコスメシリーズに『ポケピース』デザインがやってきた。 ”かわいい” が大渋滞のスイーツデザイン＆香りのハンドクリームを手に入れよう。
☆デザインも香りも甘々のハンドクリームをチェック！（写真3点）＞＞＞
「Lovisia（ラヴィジア）」は、世代を超えて愛される人気キャラクターの大人かわいいコスメを展開するギフトコスメブランド。
このたび新作アイテムとして、『ポケピース』デザインのハンドクリームが登場する。
『ポケピース』はポケモンとにんげんたちが集まるシェアハウスでの、のんびり、 ”ピース” なくらしを描いたシリーズ。
今回の新作ハンドクリームでは、ペアになったポケピースのなかまたちとスイーツデザインのパッケージに、さらに香りもスイーツの香りと可愛さ抜群のアイテムです♪
デザインは4種類、「ピカチュウ＆ピチュー」はフルーツタルトの香り、「ポッチャマ＆モクロー」はレモンピューレの香り、「ヒバニー＆ニャスパー」はピーチソルベ、「マホイップ＆マホミルー」はクリームブリュレの香り。
甘々可愛い「Lovisia ポケピース ハンドクリーム」は2025年8月29日（金）全国のバラエティショップ等で順次販売開始です♪
