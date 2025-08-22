「南海トラフ巨大地震」に備え、住民らが主体となって避難所を運営する訓練が8月21日、上板町で行われました。この訓練は、自主防災組織や地域住民らを対象に県が行いました。訓練は、「南海トラフ巨大地震」により、避難してきた住民が水道や電気などのライフラインが制限される中、避難所を設置し運営するとの想定で、1泊2日にわたり行われました。行政からの指示がない中、参加者は、はじめに段ボールでトイレを組み立て