■寝る前に飲むと、スッと眠りにつける暑くて寝苦しい夜が続くが、あなたが就寝前に飲むものは何だろうか。私のイチ押しドリンクは、「緑茶」だ。寝る前に緑茶を飲むことで気持ちが和み、スッと眠りにつけるのである。えっ、緑茶って覚醒作用のあるカフェインが含まれているから、逆に目が覚めてしまうんじゃないの？と思うかもしれない。なんと緑茶は淹れ方次第で、覚醒にもリラックスにも働くのである。緑茶は「覚醒」にも「リラ