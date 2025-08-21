第107回全国高校野球選手権第107回全国高校野球選手権は21日、甲子園球場で第14日が行われた。準決勝第2試合は沖縄尚学（沖縄）が5-4で山梨学院（山梨）を下し、23日の決勝に進出。試合後の両校エースの姿が感動を呼んでいる。身長194センチの大きな体を震わせ、山梨学院のエース・菰田陽生投手（2年）が泣いていた。準決勝の先発マウンドを託されたものの、1回を投げて降板して一塁へ回った。守備でダイビングキャッチを披