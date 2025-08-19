主人公・かかじりさんは、2児の母。新居へ引っ越したところ、5歳の息子・かいくんと同じ年の男の子・こうたくんと出会います。子ども同士すぐに打ち解け、毎日のように遊ぶ仲に。ですが、こうたくんの行動はエスカレート。ある日、どしゃ降りの日に傘もささずに、かかじりさんの家に1人でやってきました。無断で家を出てきたうえに、びしょぬれだったため、一度帰宅するよう促します。その日は、遊びに来なかったのですが、