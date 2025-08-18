いよいよTVアニメシリーズの最終章『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が10月4日より放送開始される人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』のスペシャルイベント【『僕のヒーローアカデミア』HERO×VILLAIN FES.＜ヒーロー×敵フェス＞】 ”ヒロヴィラフェス” オフィシャルレポートが到着！豪華キャスト陣が集ったスペシャルイベント模様をお届けしよう。☆イベントステージやキャストビジュアルを見る（写真15点）＞＞＞『