この漫画は、義母の老後資金に関する家族間トラブルを描いたものです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。山吹いろさん（@yamabuki___iro）による作品『8桁の使途不明金』第13話をごらんください。 義母から「不自然に預金残高が減っている」と相談を受け、引き落としの履歴を調査したほぺ美さん夫婦。調べた結果、1000万円近い使途不明金がありました。その件を義母と話し合っている最中にかかってきた電話。電