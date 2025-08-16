義母のキャッシュカード使用不可で、不自然に取り乱す義姉…隠された衝撃の事実とは？【ママリ】

この漫画は、義母の老後資金に関する家族間トラブルを描いたものです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。山吹いろさん（@yamabuki___iro）による作品『8桁の使途不明金』第13話をごらんください。

義母から「不自然に預金残高が減っている」と相談を受け、引き落としの履歴を調査したほぺ美さん夫婦。調べた結果、1000万円近い使途不明金がありました。その件を義母と話し合っている最中にかかってきた電話。電話の向こうは義姉でしたが、なぜか興奮し、取り乱しているようです。断片的に聞き取れた言葉の中には、「警察」という単語も含まれていたようでした。すぐに義姉もやって来ることになりましたが…。

©yamabuki___iro

©yamabuki___iro

©yamabuki___iro

©yamabuki___iro

©yamabuki___iro

©yamabuki___iro

©yamabuki___iro

慌てた様子で現れた義姉。電話口で取り乱していた理由は、キャッシュカードが使えなくなっていたからでした。不審な引き出しがあったことやカードを止めたことは、義姉にはまだ話していません。



義母にお金を渡す約束をしている日でもないのに、なぜキャッシュカードを使用しようとしたのでしょうか。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）