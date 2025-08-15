【ベルリン共同】ドイツの韓国系市民団体「コリア協議会」のハン会長は14日、ベルリン市ミッテ区の公有地にある従軍慰安婦の被害を象徴する少女像について、区が求める私有地への移設は「受け入れられない」との立場を強調し、拒否する考えを表明した。ミッテ区は9月末に公有地から撤去するよう求めているが、実現するかどうか不透明になった。ハン氏は、第2次大戦終戦から15日で80年となるのを前に少女像前で開かれた集会で演