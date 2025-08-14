¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù5¼þÇ¯µ­Ç°ÆÃÈÖ¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£¸×¾óÍª¿ÎÌò¤Î±ÝÌÚ½ßÌï¡¢Éú¹õ·ÃÌò¤ÎÆâÅÄÍºÇÏ¡¢Å£ºêÌîé¬é¯Ìò¤ÎÀ¥¸ÍËãº»Èþ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù5¼þÇ¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¤È¡¢5¼þÇ¯¥í¥´¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ6Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤¬´°·ë¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡ËÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ê³©¸«²¼¡¹¡¦Ãø¡Ë¡£2020Ç¯10·î¤«¤é2021Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½é