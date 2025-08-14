¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù5¼þÇ¯¡ª ±ÝÌÚ½ßÌï¡¢ÆâÅÄÍºÇÏ¡¢À¥¸ÍËãº»Èþ½Ð±éÆÃÈÖÇÛ¿®·èÄê¡ª
¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù5¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖ¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£¸×¾óÍª¿ÎÌò¤Î±ÝÌÚ½ßÌï¡¢Éú¹õ·ÃÌò¤ÎÆâÅÄÍºÇÏ¡¢Å£ºêÌîé¬é¯Ìò¤ÎÀ¥¸ÍËãº»Èþ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù5¼þÇ¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¤È¡¢5¼þÇ¯¥í¥´¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ6Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤¬´°·ë¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡ËÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ê³©¸«²¼¡¹¡¦Ãø¡Ë¡£2020Ç¯10·î¤«¤é2021Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½é¤Î±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤È¤Ê¤ë¡Ö²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡¿½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤¬2023Ç¯7·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´À¤³¦¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤¬2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡ÙÉü³è¾å±Ç¤¬10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«·èÄê¡¢¤µ¤é¤ËÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë20¡§30¤è¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè1´ü¤Î½é²óÊüÁ÷Æü2020Ç¯10·î3Æü¤«¤éº£Ç¯¤Î10·î3Æü¤Ç5¼þÇ¯ÌÜ¤È¤¤¤¦µÇ°¤ÎÇ¯¤ò½Ë¤· ¡É¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù5¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖ¡É ¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¸×¾óÍª¿ÎÌò¡¦±ÝÌÚ½ßÌï¡¢Éú¹õ·ÃÌò¡¦ÆâÅÄÍºÇÏ¡¢Å£ºêÌîé¬é¯Ìò¡¦À¥¸ÍËãº»Èþ¤¬½Ð±é¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¥³¡¼¥Ê¡¼Â¾¡¢5¼þÇ¯¤Ë¤«¤±5Âç²ò¶Ø¾ðÊó¤â¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äºÇ¿·±ÇÁü¤Î¸ø³«¤Ê¤É½ÅÍ×¤Ê²ò¶Ø¾ðÊó¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆÃÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á5¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¡¢À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPAÉÁ¤¤ª¤í¤·¤È¤Ê¤ë ¡É¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù5¼þÇ¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¡É ¤È5¼þÇ¯¥í¥´¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸×¾óÍª¿Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅìµþÅÔÎ©¼ö½Ñ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä¡¢¸Þ¾ò¸ç¡¢¼·³¤·ú¿Í¡¢¤µ¤é¤ËµþÅÔÉÜÎ©¼ö½Ñ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë½ËÇÕ´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä5¼þÇ¯¥í¥´¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë³©¸«²¼¡¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¼ö½Ñ²öÀïÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
