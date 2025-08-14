岡山県内で今年初めて気温が40度を超えるなど、異常な暑さが続いている。エアコンで室温を下げても、どことなく暑い気がする。こうなれば日本伝統の方法で涼をとろう。夜風に当たりながら花火をして、気分だけでも涼しく、と思ったが私はマンション暮らしだ。どこですればいいのだろう…。SNSでも同じような悩みを吐露する投稿がちらほら。誰にも迷惑をかけず、楽しく遊ぶにはどうすればいいか。自治体の条例や公園、河川敷の利