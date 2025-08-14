9月12日（金）より全国公開される『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』に、お笑いコンビ、ダイアンの津田篤宏がゲスト声優として出演決定した。＞＞＞ダイアン・津田アフレコの様子などをチェック！（写真4点）大人気シリーズ「プリキュア」の最新作、『アイドル』をモチーフにした『キミとアイドルプリキュア♪』が毎週日曜朝8時30分〜、ABCテレビ・テレビ朝日系列にて絶賛放送中。テーマ