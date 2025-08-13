大分県内で新型コロナの感染者数が6週連続で増加し、なかでも大分市と県南部は注意報基準を超えています。県はお盆で人が集まる際などの感染対策を呼びかけています。 【写真を見る】新型コロナ感染拡大…夏の流行始まる 「家庭内で感染繰り返されている」大分県が対策呼びかけ 8月10日までの1週間に大分県内で確認された1医療機関あたりの新型コロナ感染者数は、前の週から0.86人増え、7.84人でした。感染者数は6月下旬から6週