¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷³ÈÂç¡Ä²Æ¤ÎÎ®¹Ô»Ï¤Þ¤ë ¡Ö²ÈÄíÆâ¤Ç´¶À÷·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÂçÊ¬¸©¤¬ÂÐºö¸Æ¤Ó¤«¤±
ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬6½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÂçÊ¬»Ô¤È¸©ÆîÉô¤ÏÃí°ÕÊó´ð½à¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï¤ªËß¤Ç¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëºÝ¤Ê¤É¤Î´¶À÷ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é0.86¿ÍÁý¤¨¡¢7.84¿Í¤Ç¤·¤¿¡£´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï6·î²¼½Ü¤«¤é6½µÏ¢Â³¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£
ÊÝ·ò½êÊÌ¤Ç¤ÏÆîÉô¤¬12.8¿Í¡¢ÂçÊ¬»Ô¤¬10.82¿Í¤Ç¡¢¸©ÆÈ¼«¤ÎÃí°ÕÊó´ð½à¤Ç¤¢¤ë10¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÅìÉô¤¬7.92¿Í¤Ê¤É¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©·ò¹¯À¯ºö¡¦´¶À÷¾ÉÂÐºö²Ý ÃÓÊÕ½Ê»Ò²ÝÄ¹¡Ë¡ÖºÇ¶áÁý¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢²Æ¤ÎÎ®¹Ô¤¬Íè¤¿¤Î¤«¤Ê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Åß¤È²Æ¤ÎÇ¯2²óÎ®¹Ô¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¡£¸©¤Ï²Æ¤ÎÎ®¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©´¶À÷¾ÉÂÐºö²Ý ÃÓÊÕ½Ê»Ò²ÝÄ¹¡Ë¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤ä»ÜÀß¤Ç½¸ÃÄ´¶À÷¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿¦¾ì¤ÎÃæ¤Ç´¶À÷³ÈÂç¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²ÈÄíÆâ¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢¾®»ù¤ËÂ¿¤¤É´Æü¤»¤¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢¸©Æâ¤Çº£Ç¯¤¹¤Ç¤Ë668¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÂ¿¤ÎÇ¯´Ö270¿Í¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÊó¹ð¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªËß¤Î»þ´ü¤Ï¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¸©¤Ï´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©´¶À÷¾ÉÂÐºö²Ý ÃÓÊÕ½Ê»Ò²ÝÄ¹¡Ë¡Ö¤ªËß¤Î»þ´ü¤ÏÉáÃÊ²ñ¤ï¤Ê¤¤¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¡£²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ÇÂÎÄ´¤¬°¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²°¤òÊÌ¤Ë¤·¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤«¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤Ë´¶À÷¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢½ë¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¥¨¥¢¥³¥ó¤Î»ÈÍÑ»þ¤Ë¤â¼¼Æâ¤Î´¹µ¤¤¬½ÅÍ×¤È¤·¤Æ¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ÈÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ÎÎ¾Î©¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£