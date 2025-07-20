¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ö¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò¤È¤Æ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º 8¡¼7 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢3²ó¤Ë¸åÈ¾Àï½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë33¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£6²ó¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò¤È¤Æ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢²¿¤È¤«