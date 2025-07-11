石川竜也氏が語る後輩・長谷部の凄さ「客観視する能力が非常に高かった」日本代表のキャプテンとして3度のワールドカップ（W杯）に出場し、40歳で惜しまれながらスパイクを脱いだ長谷部誠。だが、高校時代の彼は「決して飛び抜けた存在ではなかった」と語る人物がいる。現在、J2藤枝MYFCでアカデミー・サブダイレクター兼U-15監督を務める石川竜也氏は、母校での教育実習中に高校3年の長谷部と接した経験を持ち、当時の“素顔”