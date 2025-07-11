11日放送『それSnow Manにやらせて下さいＳＰ』より（C）TBSオリコン

「結婚は？」Snow Manが松本潤に禁断の質問を連発へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 11日放送のTBS系バラエティー「それSnow Manにやらせて下さいSP」
  • 嵐の松本潤が初登場し、Snow Manとテレビ初の本音トークSPを届ける
  • スタッフなしの空間で、初めて本音を語り合う特別企画となる
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