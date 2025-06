【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■最新ビジュアルにはクールな表情のKing & Princeのカットを採用! King & Princeが8月16日にリリースする17枚目シングル「What We Got ~奇跡はきみと~ / I Know」のジャケット写真と最新ビジュアルを公開した。 本作は「What We Got ~奇跡はきみと~」と「I Know」とのダブルAサイドシングルで、現在先行配信中の「What We Got ʍ