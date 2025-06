King & Prince新シングル「What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know」のジャケット写真＆新ビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■最新ビジュアルにはクールな表情のKing & Princeのカットを採用!

King & Princeが8月16日にリリースする17枚目シングル「What We Got ~奇跡はきみと~ / I Know」のジャケット写真と最新ビジュアルを公開した。

本作は「What We Got ~奇跡はきみと~」と「I Know」とのダブルAサイドシングルで、現在先行配信中の「What We Got ~奇跡はきみと~」は、ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング。そして新曲の「I Know」は、怪しげな雰囲気の曲調のなかにエネルギーを感じさせるヒップホップをベースにしたエレクトロなダンスミュージックに仕上がっている。

今回解禁となった最新ビジュアルは、「What We Got ~奇跡はきみと~」配信リリース時に公開されたビジュアルとは対照的な、クールな表情のKing & Princeのカットが採用された。

その他、シングル詳細はオフィシャルサイトで。

リリース情報

2025.08.06 ON SALE

SINGLE「What We Got ~奇跡はきみと~ / I Know」

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/