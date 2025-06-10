Image: Raymond Wong / Gizmodo US Appleが開催中のソフトウェア開発者向けのカンファレンスWWDC 2025。基調講演では、Appleの各種OSアップデートが発表されました。昨今のAppleは、ゲームプラットフォームとしての立ち位置にも力をいれているので、ゲーム絡みの発表には期待していたのですが、でました。Apple公式の新たなアプリ「Apple Games」です。Apple Gamesをさっと説明すると、Apple