Àè¤Û¤ÉÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï5¥­¥í¤¢¤¿¤ê4223±ß¤È¡¢2½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û¥³¥áÊ¿¶Ñ²Á³Ê5¥­¥í4223±ß2½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤êÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè·î26Æü¤«¤éº£·î1Æü¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥­¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê37±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢4223±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£2½µÏ¢Â³¤Î²¼Íî¤Ï¡¢µîÇ¯11·î25Æü¤Î½µ°ÊÍè26½µ¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¹¾Æ£Á°ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î