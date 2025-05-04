Êª²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ¸ý¤ì¤óÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸½¶â¤ä¶ä¹ÔÍÂ¶â¡¢¹ñºÄ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤êÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¶¯¤¤»ñ»º¤Ï³ô¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¶â¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤Î4¤Ä¤À¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¡ÊÂè1²ó¡¿Á´3²ó¡Ë¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÅÄ¸ý¤ì¤óÂÀ¡ØÅê»ñ¤ÎÄ¶¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª ¥«¥ÖÀèÀ¸¤Î¡ÖÌÃÊÁÁª¤Ó¡×¤ÎË¡Â§¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿acil