カレーライスの「ご飯にかかっている部分」のことを「ルー」と呼ぶのは間違いなのか。NHK放送文化研究所の塩田雄大さんは「料理として出来上がっている『カレーの汁（＝ご飯にかかっている部分）』のことを『ルー』と言うのは、本来はあやまりだと言われてきた。だが、この用法は若い年代を中心にかなり広まってきており、社会的にも認められる段階になっているのかもしれない」という――。※本稿は、塩田雄大『ゆれる日本語、そ