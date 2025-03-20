昨年7月、北朝鮮と中国の国境を流れる鴨緑江が大雨で増水し、氾濫を起こした。北朝鮮政府の公式発表でも死者は1500人、家を失った人は1万5000人に達した。実際の死者、被災者数はこれ以上だと見られている。金正恩総書記は、被災者向けの住宅を早期に建設することを命じ、全国から多くの労働者がかき集められた。そのうち、行方をくらました者が複数いたことが最近になって明らかになった。他の国では単純な失踪事例だが、北朝鮮で