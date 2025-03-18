3月15日、韓国の人気ガールズグループ「BLACKPINK」のLISA（リサ）が、都内で開催したファンイベントに登場した。タイ出身のリサは、BLACKPINKでメインダンサーとリードラッパーを担当。2025年2月28日にソロ活動でのデビューアルバム『Alter Ego（オルター・エゴ）』をリリースしたばかり。同アルバムは全米トップ・アルバム・セールス・チャート初登場1位を記録するなど、大きな反響を呼んでいる。イベントでは、初のソロア