「温かく見守って」憧れの先輩をまねしているように見える――。【写真を見る】「温かく見守っていただければ幸いです」佐々木朗希大谷翔平の“結婚報告”を比較してみるとスポーツ記者が指摘するのは、ドジャースに入団した佐々木朗希（23）の結婚発表のやり方である。1年前、同じくドジャースに移籍したばかりの大谷翔平（30）も、キャンプ中に結婚を発表した。「まず、自身のインスタグラムで事実を明かし、ただちに