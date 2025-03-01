タモリものまね”などで知られるジョニー志村（52歳）が2月28日、自身のX（Twitter）を更新。同日閉館した新宿アルタの前で撮った、惜別ショットを披露している。ジョニー志村はこの日、「アルタが閉店になり、残念です。新宿に行くことがあったので撮りました」と、タモリのスタイルに扮し、アルタの前で撮ったショットを投稿。これにファンからは「タモさん…？」「感慨深い」「タモさんにはアルタが似合うね」などの声が上が