北朝鮮がコロナ禍以降５年ぶりに羅先（ナソン）経済特区で西側国籍の団体観光を再開した後、インフルエンサーたちの観光後記が続いている。羅先経済特区は北朝鮮が外国資本を誘致して経済を活性化するために１９９１年に指定した特別経済区域で、ロシアと中国の国境が重なる咸鏡北道（ハムギョンブクド）北東部にある。最近北朝鮮に訪問したというドイツ人のＬｕｃａＰｆｅｒｄｍｅｎｇｅｓさんは２７日（現地時間）、米経済メデ