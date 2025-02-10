「間違いなく負担は増えている。それは間違いないですね。体への負担は短い時間で多くの仕事量をこなすので間違いなくかかっているとは思うので」2024年のMLB開幕時、ピッチクロックの体への負担を報道陣から聞かれた“ユニコーン”は、怒りにも似た厳しい表情を浮かべ、不安を吐き出した――。現地の報道によると、ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平は、3月18日に東京ドームでおこなわれるカブス戦に向けて、すでに