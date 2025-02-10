NTTドコモは、端末の下取り価格を最大4000円増額する「下取りプログラム増額キャンペーン」を開始した。期間は4月13日まで。 iPhone 13 Pro 対象機種の下取り価格が、1000円～4000円の範囲で増額される。「iPhone」の場合、「iPhone 13 Pro」が4000円増額され、128GBモデルの買取価格は5万6000円、1TBモデルでは7万2000円となっている。Androidスマートフォンの買取価格は「Galaxy Note8」（au版）が