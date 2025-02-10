2月5日、お笑いコンビTKOの木下隆行（53）が、元女子アナウンサーでYouTuberの青木歌音（32）から告発された性加害について、自身のXで改めて謝罪した。【写真】フジテレビ問題で青木歌音の影響力が激増！ 気づけば「そっくりの本元」本田翼はCM数減少最初の告発を受けた後の1月30日、木下は自身YouTubeチャンネルに「強制連行の意識はなかった」と釈明する動画を投稿するも、それに対し青木は当日の流れや出来事を具体的に明