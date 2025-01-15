ＴＢＳ系「ラヴィット！」が１５日に放送され、お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎結婚を改めて報告した。オープニングでＭＣの川島明が「見取り図盛山さん、ご結婚おめでとうございます！」と祝福し、盛山は「ありがとうございます」と感謝。妻はどういう人か問われると「内藤哲也さんに似た方とラジオで言わせて頂いて、それがすごい広まったんですよ」と話し、「奥さんブチ切れておりました」と告白。妻への一言をリク