元衆院議員の宮崎謙介氏（43）と、同じく元衆院議員で妻の金子恵美氏（46）が夫婦で、2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの出すぎた杭は打たれない」に出演。金子氏が悩みを明かした。金子氏は「夫がいまだにモテようとしている」と悩みを吐露すると、MCの上沼恵美子（69）は「怪しい」とバッサリ。「（宮崎氏が）格好良くなっていきすぎ。例えば髪の毛、ヘアスタイル変えたり髪の毛の色を変えたり、来るたび来るたびあか抜けて