織田信長」を名乗る指示役が関与したとみられる栃木県住居侵入未遂事件で、「闇バイト」とみられる実行役の初公判がきょう行われました。明らかになったのは、新たに「明智光秀」を名乗る人物の存在です。手でカメラをふさぐ男。今年9月、栃木県益子町の住宅に金品を盗む目的で侵入しようとした罪に問われている森健太郎被告（25）です。森被告は侵入しようとしたところをこの家の住人の親族によって取り押さえられ、森被告の