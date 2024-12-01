【ロンドン＝蒔田一彦】英下院（定数６５０）で２９日、終末期患者の「安楽死」を認める法案を巡る１回目の採決が行われ、賛成多数で法案審議が次の段階に進むことになった。２０１５年に同様の法案が提出された際は反対多数で廃案となった。世論は安楽死容認派が多く、法制化されるかどうか注目が集まっている。法案は与党・労働党の議員が提出した。余命６か月未満の１８歳以上の患者が、医師から処方された薬物を服用して命