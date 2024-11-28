２８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２１４円０９銭高の３万８３４９円０６銭だった。３日ぶりに値上がりした。前日の米市場で主要株価指数がそろって値下がりした流れを引き継ぎ、前日終値に比べてマイナスで取引を開始した。日経平均は前日まで２日連続で下落しており、割安感が出ていた。次第に半導体関連株が値上がりしたことで、プラスに転じた。もっとも、大口の海外投資家による取引が少