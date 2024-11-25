元宮崎県知事でタレントの東国原英夫が２５日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧｏＧｏＳｍｉｌｅ」で、兵庫県斎藤元彦知事の知事選に関わったＰＲ会社がＳＮＳで内情を明かしたことが波紋を呼んでいることに「盛った話なら論外ですが事実なら非常にやばいかなと思う」との考えを述べた。この日は斎藤陣営の選挙に関わったＰＲ会社代表がネットで公開した選挙の詳細が、公選法に違反する疑いがあるのではないかと波紋を呼んでいる問