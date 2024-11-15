SoftBankに続いてauでもGoogleスマホ「Pixel 9」の128GBが値下げ！KDDIおよび沖縄セルラー電話は15日、携帯電話サービス「au」にて今年9月より販売している5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Pixel 9」（Google製）の128GBストレージモデルを旗艦店「au Style SHINJUKU」や公式Webストア「au Online Shop」などの直営店における価格（金額はすべて税込）を2024年11月15日（金）より改訂したとお知らせしています。こ