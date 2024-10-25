2024年12月17日（火）、12月18日（水）に大阪城ホールで開催される『PLUMCHOWDER 20th ANNIVERSARY SPECIAL 20/25グランドチャウデーション』の二弾出演アーティストが発表された。 同イベントは、大阪を拠点に、コンサートプロモーションやイベント企画制作、『ロックロックこんにちは！』などの主催ライブイベントを開催してきたPLUMCHOWDERの誕生25周年、会社設立20周年を記念したもの。今回の