ポルシェを受け取るのは、来年（２０２５年）に入ってからだそうです」とジョディ・エワート・シャドフ（英国／３６歳）が教えてくれた。 世界で初めてポルシェを獲得した女子プロゴルファー ポルシェ ゴルフスポーツ スポンサー担当のジュリア・ミュラー（左）と ジョディ・エワート・シャドフ（右） © 2024 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG シャドフは、今年7