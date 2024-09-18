映像ストリーミングサービスが乱立して共食い状態となっている中、大手のNetflixは一度は有料会員数を減らしながらも、見事に業績回復を遂げました。どのようにNetflixが成功したのか、経済メディアのFinancial Timesがその軌跡をまとめています。How Netflix won the streaming warshttps://www.ft.com/content/465a2d0d-8973-4d8d-827d-8729737e6606Netflixは2022年になって「11年ぶりの会員数減少」を記録しました。これはDisne