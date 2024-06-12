岸田首相デイリー新潮

岸田首相は内閣改造ができない？総裁選の不出馬表明Xデーは8月ごろか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 岸田首相が今夏、内閣改造する方向との一部報道をデイリー新潮が取り上げた
  • 内閣改造は「できないのではないか」との声が出ていると筆者
  • 9月の自民党総裁選に不出馬を表明するなら8月半ばごろでは、とみられている
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