テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（48歳）が、6月11日にYouTubeチャンネル「新橋ヘロヘロ団〜BSノブロック〜」の動画に出演。元NGT48の中井りかの結婚相手が、佐久間氏のテレビ東京時代の後輩で、青春バラエティ番組「青春高校3年C組」の演出をしていた三宅優樹ディレクターであると語った。今回の動画には、元NGT48の中井りかが緊急ゲストとして登場。中井は、秋元康氏と佐久間宣行氏が手掛けていた青春バラエティ番組「青春高