中井りか

富山県富山市出身のアイドル、NGT48のメンバー。1997年8月23日生まれ。太田プロダクション所属。

2024年11月15日

2024年8月1日

2024年6月12日

2024年6月11日

2024年5月11日

2024年3月31日

2024年2月1日

2024年1月3日

2023年8月13日

2023年4月12日

2022年6月24日

2021年2月23日