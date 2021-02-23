富山県富山市出身のアイドル、NGT48のメンバー。1997年8月23日生まれ。太田プロダクション所属。
第1子の妊娠も告白しており、結婚式準備と悪阻が重なってしまったという
クランクイン！
夫の「顔出し」を受け、ネットでは「美男美女カップル」などの声も
週刊女性PRIME
テレビ東京のディレクターだとし、なれそめについても説明
日刊スポーツ
佐久間宣行氏のYouTube動画にゲスト出演し、「夫の正体」を明かした
ナリナリドットコム
この男性は都内のテレビ局に勤めるディレクターだと、テレビ局関係者
相手について「私のようなあばれんぼうを優しく受け止めてくれる」と紹介
スポニチアネックス
Xで写真を公開したが、加工が「怖い」との声もあると芸能ライター
3日までにXで「不安な夜を過ごす方がいると思うと胸が苦しい」とつづった
「生放送の後、出待ちやめて頂けますか。怖いです」と投稿
会場では涙するファンもおり、大きな拍手が送られると、中井の目にも涙が
4年ほど前は「何も怖くなかった」が、現在は「怖いものだらけ」と言及
J-CASTニュース
以前から興味のあった「自分で考えたお洋服を作ること」に挑戦するそう
東スポWEB